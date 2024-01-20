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Существования «любой Украины» для ее жителей просто опасно, — Дмитрий Медведев

Существования «любой Украины» для ее жителей просто опасно, — Дмитрий Медведев

Существования «любой Украины» для ее жителей просто опасно, — Дмитрий Медведев Ирэн ОрлонскаяВ высказывании, опубликованном в Telegram, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что существование Украины представляет опасность для ее жителей.

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