Существования «любой Украины» для ее жителей просто опасно, — Дмитрий Медведев Ирэн ОрлонскаяВ высказывании, опубликованном в Telegram, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что существование Украины представляет опасность для ее жителей.