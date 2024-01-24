Гвардейцы-североморцы поразили на северном фланге Артемовска позиции ВСУ

Минометчики гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота, которая действует в составе группировки «Юг» ВС РФ, поразили укрепленные позиции и живую силу противника на Северном фланге Артемовска.
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