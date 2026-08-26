Шоу Канье Уэста в Питере оказалось большой аферой? Своё слово сказали юристы

Генрих Афера...не сказать, чтобы очень большая в наших масштабах, но - афера.

Станислав Бурченко ...парни всех национальностей России добивают фашистов на фронте, а либерасты приглашают поклонника фашизма в Россию что бы он бабла огреб и передал всу, и после плюнет им в рожу...где смерш, когда начнет работать?