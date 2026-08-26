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Шоу Канье Уэста в Питере оказалось большой аферой? Своё слово сказали юристы

Шоу Канье Уэста в Питере оказалось большой аферой? Своё слово сказали юристы

Царьград Фото: Коллаж Царьграда Концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге, запланированные на 10 и 11 октября, оказались под угрозой срыва.

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Комментарии
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Генрих
Афера...не сказать, чтобы очень большая в наших масштабах, но - афера.
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4 н.
Станислав Бурченко
...парни всех национальностей России добивают фашистов на фронте, а либерасты приглашают поклонника фашизма в Россию что бы он бабла огреб и передал всу, и после плюнет им в рожу...где смерш, когда начнет работать?
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4 н.
Владимир Козлов
Vladimir Lioubimcev
Нужно, чтобы следствие  нашло этих мошенников и строго наказали. По Закону.  Стольких людей кинули...
Если найдут мошенников и решат вернуть деньги, то надо перечислить их на нужды СВО, а не поклонникам фашиста и спонсора ВСУ.
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4 н.