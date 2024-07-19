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Экстренно севший в Красноярске Boeing не скоро вылетит в Сан-Франциско

Экстренно севший в Красноярске Boeing не скоро вылетит в Сан-Франциско

Экстренно севший в Красноярске Boeing 777 временно останется в аэропорту. Пассажиров заберет резервный борт, который прибудет в город ориентировочно в 10:00 по московскому времени, сообщила пресс-служба красноярского аэропорта.

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