По Запорожью была произведена серия ракетных ударов. Инцидент произошёл приблизительно в 5 утра. Глава областной администрации, который был назначен на пост руководством киевского режима, Александр Старух подтвердил четыре "прилёта" крылатых ракет.
По Запорожью была произведена серия ракетных ударов. Инцидент произошёл приблизительно в 5 утра. Глава областной администрации, который был назначен на пост руководством киевского режима, Александр Старух подтвердил четыре "прилёта" крылатых ракет.
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