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Овчинский: на северо-востоке Москвы строят дом по программе реновации

Овчинский: на северо-востоке Москвы строят дом по программе реновации

В столичном районе Свиблово продолжается строительство новостройки по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

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