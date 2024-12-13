«Газпромнефть-СМ» выпустила спецпроект о влиянии джаза на интеллект и эмоции

Ранее они выступили организаторами первого джазового фестиваля-конкурса во Фрязине. Темами исследования в спецпроекте стали история, уникальность и влияние музыкального направления на эмоциональное состояние, интеллектуальные способности и развитие креативного мышления у артистов и слушателей.
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