NYT: Трамп может обсудить вопрос о прекращении военной помощи Украине от США

Президент США Дональд Трамп 3 марта собирается провести встречу с членами своей команды по нацбезопасности, в ходе которой будет рассмотрен и, вероятно, принят ряд мер в отношении Украины, включая возможность прекращения американской военной помощи.
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