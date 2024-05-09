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Хоть стреляйся: Страшный сон Прибалтики сбылся — Латвия клянчит электрички у России

Хоть стреляйся: Страшный сон Прибалтики сбылся — Латвия клянчит электрички у России

  Николай Межевич: «У Риги есть только два варианта — либо идти на поклон к Москве, либо тихо сгинуть» Латвийская железнодорожная компания AS Pasažieru vilciens — единственный в республике перевозчик пассажиров на электричках — попросила Сейм республики снять запрет на покупку у России вагонов и деталей к ним.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Так они же не деньги просят, а запчасти.
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14 час.
Natalija Osminina
А..! дошло, Вы имели в виду, что клянчат у России запчасти, а я подумала, что что-то покрупнее)))
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14 час.
СБ
Сергей Б
меняем электричку на санкционную электронику для наших беспилотников и боевых самолетов!! Да, и еще за каждый вагон по памятнику - Жукову, Сталину, бойцам Красной Армии!Ё
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3 час.

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