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Мы из Советского Союза

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Территория Героев...(218)

Территория Героев...(218)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Герой России Антон Грунис лично доказал, что нет ничего невозможного, и фактически спас битву за Бахмут – русский генерал с литовской фамилией перестал быть тайной.

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