Территория Героев...(218)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Герой России Антон Грунис лично доказал, что нет ничего невозможного, и фактически спас битву за Бахмут – русский генерал с литовской фамилией перестал быть тайной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Объекты российско...
- Объекты российско...
- Объекты российско...
🙏🙏🙏