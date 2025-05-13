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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Конькобежец Захаров про пловцов, сменивших мнение о нейтральном статусе: «Они меняют плавки, не выходя из воды. Мне на это иногда смешно смотреть»

– Вас бесят разговоры про нейтральный статус? – Нет, абсолютно. – Я имею в виду вот эти формулировки, которые мы слышали про бомжей и иноагентов.

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