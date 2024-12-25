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Merry Christmas или Новый год? Приморцы скупают товары с западной символикой

Merry Christmas или Новый год? Приморцы скупают товары с западной символикой

«SAlE» вместо «Распродажа», «Last Chance» вместо «Последний шанс» и даже вместо любимого «С Новым годом» импортный «Merry Christmas» - множество товаров и вывесок в магазинах Владивостока пропагандируют англоязычную речь, пренебрегая русскими словами.

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