Японский кемпер длиной 5,23 метра вмещает восьмерых и оснащен солнечными батареями

Японская компания Annex представила на выставке Japan Camping Car Show 2026 модель Liberty 52 REi – кемпер, который при длине всего 5,23 метра способен перевозить до восьми человек.
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