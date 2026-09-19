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За рулем

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Японский кемпер длиной 5,23 метра вмещает восьмерых и оснащен солнечными батареями

Японский кемпер длиной 5,23 метра вмещает восьмерых и оснащен солнечными батареями

Японская компания Annex представила на выставке Japan Camping Car Show 2026 модель Liberty 52 REi – кемпер, который при длине всего 5,23 метра способен перевозить до восьми человек.

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