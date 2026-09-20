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ФедералПресс

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Заморозки нагрянут в Оренбуржье: как защитить урожай

Заморозки нагрянут в Оренбуржье: как защитить урожай

ОРЕНБУРГ, 20 сентября, ФедералПресс. Заморозки прогнозируются в восточных и северных районах Оренбургской области ночью и утром 21 сентября.

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