В Петербурге из-за салютов за ночь потерялись более 10 собак

Сбежали и щенки, и взрослые. В Петербурге в новогоднюю ночь потерялись более 10 собак. Питомцы испугались салютов и фейерверков и сбежали, сообщается в группе по поиску животных в соцсети «ВКонтакте», пишет «МК-Питер».