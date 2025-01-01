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В Петербурге из-за салютов за ночь потерялись более 10 собак

В Петербурге из-за салютов за ночь потерялись более 10 собак

Сбежали и щенки, и взрослые. В Петербурге в новогоднюю ночь потерялись более 10 собак. Питомцы испугались салютов и фейерверков и сбежали, сообщается в группе по поиску животных в соцсети «ВКонтакте», пишет «МК-Питер».

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