НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

190 подписчиков

ФИФА не накажет Аргентину за песню с упоминанием Фолклендских островов после победы над Египтом в 1/8 финала ЧМ (Daily Mail)

ФИФА не накажет Аргентину за песню игроков сборной о Фолклендских островах после победы над Египтом. После матча 1/8 финала ЧМ-2026 , в котором аргентинцы одержали победу со счетом 3:2, футболисты спели песню La cuarta estrella, для которой использовалась мелодия композиции No me arrepiento de este amor.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии