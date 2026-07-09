ФИФА не накажет Аргентину за песню с упоминанием Фолклендских островов после победы над Египтом в 1/8 финала ЧМ (Daily Mail)

ФИФА не накажет Аргентину за песню игроков сборной о Фолклендских островах после победы над Египтом. После матча 1/8 финала ЧМ-2026 , в котором аргентинцы одержали победу со счетом 3:2, футболисты спели песню La cuarta estrella, для которой использовалась мелодия композиции No me arrepiento de este amor.