ФИФА не накажет Аргентину за песню с упоминанием Фолклендских островов после победы над Египтом в 1/8 финала ЧМ (Daily Mail)

ФИФА не накажет Аргентину за песню игроков сборной о Фолклендских островах после победы над Египтом. После матча 1/8 финала ЧМ-2026 , в котором аргентинцы одержали победу со счетом 3:2, футболисты спели песню La cuarta estrella, для которой использовалась мелодия композиции No me arrepiento de este amor.
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