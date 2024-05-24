Наступление к Харькову: группировка войск «Север» продвигается и уничтожает враг в Волчанске и у Липцев (ВИДЕО)

Группировка войск «Север» продолжает освобождение приграничных районов Харьковской области. На волчанском направлении российские войска продвинулись в глубину от 200 до 350 метров, отразив 2 контратаки врага.
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