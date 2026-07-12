Что означают данные по инфляции для ставки ЦБ: бензин и овощи разогнали цены

Главными виновниками скачка ценников стали автомобильное топливо и плодоовощная продукция.Инфляция в июне ускорилась до 0,87% после 0,17% в мае, а годовой рост цен впервые за год превысил 6%, достигнув 6,02%.
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