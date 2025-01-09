Путин обратился к участникам Российско-китайских молодёжных зимних игр

Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам IV Российско-китайских молодёжных зимних игр. «Уверен, что нынешние соревнования пройдут на высоком организационном уровне, запомнятся не только яркими победами и рекордами, но и интересными знакомствами и добрыми впечатлениями.
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