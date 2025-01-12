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Трагедия во Фрунзенском районе: пожар унес жизни двух человек

Трагедия во Фрунзенском районе: пожар унес жизни двух человек В ночь на 7 января во Фрунзенском районе, по адресу улица Белы Куна, д.

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