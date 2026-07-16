В Крыму за призывы убивать российских военных задержали фаната армии США

www.globallookpress.com/Vadim Akhmetov/URA.RU В поселке Советское в Крыму сотрудники ФСБ задержали 44-летнего крымчанина, который публично призывал к убийству российских военнослужащих и уничтожению объектов ВС РФ.
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