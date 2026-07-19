TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 041 подписчик

Доверился другу и лишился 24 миллионов: история Артёма Ткаченко от громких разводов до четверых сыновей

Доверился другу и лишился 24 миллионов: история Артёма Ткаченко от громких разводов до четверых сыновей

В 2021 году актёр Артём Ткаченко по совету друга Павла Деревянко вложил деньги в криптовалютный проект.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии