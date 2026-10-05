"Отправлю на СВО!": Cкандальная чиновница теперь работает с Дедом Морозом

Скандально известная Юлия Шевцова, уволенная с поста главы Нюксенского округа из-за видео своей дочери с угрозой "отправить на СВО", возглавила вотчину Деда Мороза.
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