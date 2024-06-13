Новым главным тренером «Боруссии» может стать экс-помощник Терзича Шахин

35-летний Нури Шахин, возможно, заменит Эдина Терзича у руля дортмундской «Боруссии». Журналист Патрик Бергер сообщает, что Шахин является наиболее вероятным кандидатом в главные тренеры немецкого клуба после отставки Терзича, о которой было объявлено 13 июня.