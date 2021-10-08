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Страна продолжает нищать и вымирать ударными темпами: Зюганов рассказал Путину, как вывести Россию из системного кризиса

Страна продолжает нищать и вымирать ударными темпами: Зюганов рассказал Путину, как вывести Россию из системного кризиса

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскрыл подробности вчерашнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Дмитрий Соловьев
неужели Зю всерьез думает что Путин чего-то не знает ?? да и выходы из "крызиса" очень просты, ВЛАСТЬ просто должна выполнять свои обязанности и служить НАРОДУ, а не МВФ и кучке олиграхов. нужно не жалкие подачки раздавать типа "особо нуждающимся" а реально экономику восстанавливать, а так же с ростом цен бороться
Борис Пронин
Путин знает только то, о чём ему докладывают...
Дмитрий Соловьев
да неужели...самому не смешно ?? все что ему надо он знает, на остальное ему покласть https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/oligarkhi-poluchayut-fantasticheskuyu-lgotu-po-nalogam-putin-razreshil-ofshornym-millioneram-ne-deklarirovat-dokhody-1029383988 «Олигархи получают фантастическую льготу по налогам»: Путин разрешил офшорным миллионерам не декларировать доходы
Борис Пронин
Про нищий народ ему вряд ли все подробности докладывают, зачем его обнулённое величество расстраивать по мелочам и пустякам..
Дмитрий Соловьев
просто напоминаю его рассуждения вслух про средний класс в 17 тыр, видимо всеж докладывают, но у него дела поважней есть, многоходовки и мегапроекты, суть которых одна - чтобы особо важные персоны стали еще богаче
Леонид Пиган
Мне это от него слушать уже не в новинку,только вот реальных дел за всеми этими потугами-ноль без палочки...Я очень рассчитываю,что начнут говорить и делать дела Прилепин и Сардана-умные и порядочные люди.Вот им поверю.
Наталья Иванова
Это Прилепин - порядочный? Сегодня он на втором канале демонстрировал поддержку Путину, а в 2012-м кричал: "Россия без Путина!" Как его понимать... и вас?..
Александр Клюянов
"Тов." Зю во всей сурьёзной демагогической красе. Кто-то видел/слышал от этого мелкобуржуазиста слово "социализм". ВСЕ предложения хорошо встроившегося со своей партийной челядью в эпоху путинского капитализма - это элементарные пожелания-хотелки любой мелко-бурж. партии к власти капитала: пожалейте и подайте на пропитание. КПРФ полностью деградировала как партия социалистической ориентации. Действенность принципов социализма помимо СССР доказала КНР, вырвавшись за три десятка лет из тотальной нищеты и став 1-2 экономикой мира. Казалось бы - бери опыт и присваивай ему определение "с российским лицом". Но ОНО это нужно г-ну Зю и его попечителю - бывш. тов. Пу?
Дмитрий Соловьев
опосля этих"выборов" можно сказать одно - на КПРФ такую как она есть сегодня, надеяться нет смысла. одна видимость "борьбы" за НАРОД
Наталья Иванова
Зюганов со своими рашкиными использует только вывеску компартии, а также слова с призывами, когда-то употреблявшимися лидерами советского времени.. Это ему необходимо для поддержки со стороны народа. Удивляюсь, как же пятая часть населения повелась на это...
Иван
"на КПРФ такую как она есть сегодня, надеяться нет смысла."Всякое партийное сборище состоит из обманутых и негодяев. Наполеон Бонапарт.
Татьяна Браун
Как надоел этот вечный нытик
Людмила Путина
и что он может? какие действия, кроме слов?
Дмитрий Соловьев
как вариант - отдать мандаты
Наталия Шулепова
Почему не строятся новые заводы, фабрики, не запускаются новые ГОСУДАРСТВЕННЫЕ предприятия, где будет честная зарплата, соцпакет, уверенность в завтрашнем дне?
Наталья Иванова
Сделано в России только за август: https://youtu.be/rszDU7LW8OM
Наталья Иванова
Сделано в России за сентябрь: https://youtu.be/n-0RxlAOtec
Виталий Литвинов
https://www.youtube.com/watch?v=WwKR3IQz3_0
Дмитрий Соловьев
увы, "государство" это КТО ? уже трудно понять
Владимир СВ
А Васька слушает да ест ... Нужны ли Путину предложения Зюганова ??? да 100% не нужны ... ибо его команда имеющая ДОСТУП к его телу Делает совершенно противоположное и принимает большинством в Думе.
Леопольд Счастливый
про какие-то это выплаты детям войны зюганов говорит? не знаю никого из моего окружения , кто эти выплаты получает. это надо понимать те, кто родился в 41-45 гг. а вот я родился в 38! через месяц -83. и никогда ничего подобного не получал! зюганов! ты чего п........ь?
Владимир СВ
Да Зюганов уже десятый год этот Закон проталкивает , но Единая Россия постоянно его отклоняет ... Вы повнимательнее изучите Историю вопроса..
АНГЕЛ АНГЕЛ
Зюганову давно самому пора идти на покой и с внуками заниматься... Но как от кормушки оторвут его??? А сам он себя считает лидером... Пусть покажет пример и уступит место молодым...
Полина Романова (железова)
смешно слушать коммуняк, успешно сросшихся с навальнятами.
Юрий Ded
Пора разогнать этих коммуняцких пьявок от гос кормушки .
Дмитрий Соловьев
дед, кто пиявка то это ЕДРО, а коммунистам нужны кадровые перемены
Борис Николаевич
Ну да. Можно подумать, что «Уважаемый на территории РФ в соответствии с требованиями законодательства от 29.03.2019г.»В.Путин выслушав планы Зюганова прямо сразу взяв по козырёк разбежался претворять их в жизнь! Да плевать он хотел и на Зюганова и на народ России! Я так думаю.
Александр Каблучко
Ну и думай про себя тихо. Есть ведь средства здесь торчать. Остальные сами разберутся
Виталий Литвинов
Он бы подумал, да нечем.
Вячеслав Дегтярев
5555555
Igor
А главным поставщиком " товаров первой необходимости и лекарств" ,назначить тов. Зюганова. Естественно со всей ответственностью.Реально поработать на благо - не языком молоть.
Вячеслав Дегтярев
ХА ХА ХА..... 555555555....
Дмитрий Соловьев
так да, вдруг получиться ?? но придется подвинуть целую кучу присосавшихся к этой теме из "придворных"
Вячеслав Дегтярев
бездари в этой КПРФФФФФФФФ..........
Ингерман Ланская
трепло! .....как, собственно, и все камуноиды во все времена.....
Дмитрий Соловьев
тупая, на китай посмотри и на СССР времен со СТАЛИНА до Черненко

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