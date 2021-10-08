Страна продолжает нищать и вымирать ударными темпами: Зюганов рассказал Путину, как вывести Россию из системного кризиса

Алексей МашкаринПолитикаСтрана продолжает нищать и вымирать ударными темпами: Зюганов рассказал Путину, как вывести Россию из системного кризиса Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскрыл подробности вчерашнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.Вернуться к статье3610НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий Соловьевнеужели Зю всерьез думает что Путин чего-то не знает ?? да и выходы из "крызиса" очень просты, ВЛАСТЬ просто должна выполнять свои обязанности и служить НАРОДУ, а не МВФ и кучке олиграхов. нужно не жалкие подачки раздавать типа "особо нуждающимся" а реально экономику восстанавливать, а так же с ростом цен боротьсяБорис ПронинПутин знает только то, о чём ему докладывают...Дмитрий Соловьевда неужели...самому не смешно ?? все что ему надо он знает, на остальное ему покласть https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/oligarkhi-poluchayut-fantasticheskuyu-lgotu-po-nalogam-putin-razreshil-ofshornym-millioneram-ne-deklarirovat-dokhody-1029383988 «Олигархи получают фантастическую льготу по налогам»: Путин разрешил офшорным миллионерам не декларировать доходыБорис ПронинПро нищий народ ему вряд ли все подробности докладывают, зачем его обнулённое величество расстраивать по мелочам и пустякам..Дмитрий Соловьевпросто напоминаю его рассуждения вслух про средний класс в 17 тыр, видимо всеж докладывают, но у него дела поважней есть, многоходовки и мегапроекты, суть которых одна - чтобы особо важные персоны стали еще богачеЛеонид ПиганМне это от него слушать уже не в новинку,только вот реальных дел за всеми этими потугами-ноль без палочки...Я очень рассчитываю,что начнут говорить и делать дела Прилепин и Сардана-умные и порядочные люди.Вот им поверю.Наталья ИвановаЭто Прилепин - порядочный? Сегодня он на втором канале демонстрировал поддержку Путину, а в 2012-м кричал: "Россия без Путина!" Как его понимать... и вас?..Александр Клюянов"Тов." Зю во всей сурьёзной демагогической красе. Кто-то видел/слышал от этого мелкобуржуазиста слово "социализм". ВСЕ предложения хорошо встроившегося со своей партийной челядью в эпоху путинского капитализма - это элементарные пожелания-хотелки любой мелко-бурж. партии к власти капитала: пожалейте и подайте на пропитание. КПРФ полностью деградировала как партия социалистической ориентации. Действенность принципов социализма помимо СССР доказала КНР, вырвавшись за три десятка лет из тотальной нищеты и став 1-2 экономикой мира. Казалось бы - бери опыт и присваивай ему определение "с российским лицом". Но ОНО это нужно г-ну Зю и его попечителю - бывш. тов. Пу?Дмитрий Соловьевопосля этих"выборов" можно сказать одно - на КПРФ такую как она есть сегодня, надеяться нет смысла. одна видимость "борьбы" за НАРОДНаталья ИвановаЗюганов со своими рашкиными использует только вывеску компартии, а также слова с призывами, когда-то употреблявшимися лидерами советского времени.. Это ему необходимо для поддержки со стороны народа. Удивляюсь, как же пятая часть населения повелась на это...Иван"на КПРФ такую как она есть сегодня, надеяться нет смысла."Всякое партийное сборище состоит из обманутых и негодяев. Наполеон Бонапарт.Татьяна БраунКак надоел этот вечный нытикЛюдмила Путинаи что он может? какие действия, кроме слов?Дмитрий Соловьевкак вариант - отдать мандатыНаталия ШулеповаПочему не строятся новые заводы, фабрики, не запускаются новые ГОСУДАРСТВЕННЫЕ предприятия, где будет честная зарплата, соцпакет, уверенность в завтрашнем дне?Наталья ИвановаСделано в России только за август: https://youtu.be/rszDU7LW8OMНаталья ИвановаСделано в России за сентябрь: https://youtu.be/n-0RxlAOtecВЛВиталий Литвиновhttps://www.youtube.com/watch?v=WwKR3IQz3_0Дмитрий Соловьевувы, "государство" это КТО ? уже трудно понятьВладимир СВА Васька слушает да ест ... Нужны ли Путину предложения Зюганова ??? да 100% не нужны ... ибо его команда имеющая ДОСТУП к его телу Делает совершенно противоположное и принимает большинством в Думе.Леопольд Счастливыйпро какие-то это выплаты детям войны зюганов говорит? не знаю никого из моего окружения , кто эти выплаты получает. это надо понимать те, кто родился в 41-45 гг. а вот я родился в 38! через месяц -83. и никогда ничего подобного не получал! зюганов! ты чего п........ь?Владимир СВДа Зюганов уже десятый год этот Закон проталкивает , но Единая Россия постоянно его отклоняет ... Вы повнимательнее изучите Историю вопроса..АНГЕЛ АНГЕЛЗюганову давно самому пора идти на покой и с внуками заниматься... Но как от кормушки оторвут его??? А сам он себя считает лидером... Пусть покажет пример и уступит место молодым...П(Полина Романова (железова)смешно слушать коммуняк, успешно сросшихся с навальнятами.Юрий DedПора разогнать этих коммуняцких пьявок от гос кормушки .Дмитрий Соловьевдед, кто пиявка то это ЕДРО, а коммунистам нужны кадровые переменыБорис НиколаевичНу да. Можно подумать, что «Уважаемый на территории РФ в соответствии с требованиями законодательства от 29.03.2019г.»В.Путин выслушав планы Зюганова прямо сразу взяв по козырёк разбежался претворять их в жизнь! Да плевать он хотел и на Зюганова и на народ России! Я так думаю.Александр КаблучкоНу и думай про себя тихо. Есть ведь средства здесь торчать. Остальные сами разберутсяВЛВиталий ЛитвиновОн бы подумал, да нечем.Вячеслав Дегтярев5555555IgorА главным поставщиком " товаров первой необходимости и лекарств" ,назначить тов. Зюганова. Естественно со всей ответственностью.Реально поработать на благо - не языком молоть.Вячеслав ДегтяревХА ХА ХА..... 555555555....Дмитрий Соловьевтак да, вдруг получиться ?? но придется подвинуть целую кучу присосавшихся к этой теме из "придворных"Вячеслав Дегтяревбездари в этой КПРФФФФФФФФ..........Ингерман Ланскаятрепло! .....как, собственно, и все камуноиды во все времена.....Дмитрий Соловьевтупая, на китай посмотри и на СССР времен со СТАЛИНА до ЧерненкоКомментировать
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