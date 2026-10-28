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Копеечка - Объявления Донбасса

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Дом 45кв.м улица 24-я Линия Жовтневый район в Луганске - 2 800 000 руб

Дом 45кв.м улица 24-я Линия Жовтневый район в Луганске - 2 800 000 руб

‼️Документы готовы к продаже‼️ ‼️Продам дом с приватизированным участком в центре города в р-не Донбасса‼️ ✅Дом 45 кв.

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