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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Домантас Сабонис оформил трипл-дабл в победном матче против «Гризлис»

В победном гостевом матче против «Мемфиса» (123:92) литовец набрал 13 очков (5 из 11 с игры), сделал 21 подбор и 12 передач.

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