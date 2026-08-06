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ТАСС

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Лантратова рассказала о 170 курянах, которые вернулись в Россию за два года

Лантратова рассказала о 170 курянах, которые вернулись в Россию за два года

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Аппарат омбудсмена совместно с другими компетентными органами с 2024 года вернул в Россию 170 жителей Курской области, насильно удерживаемых на территории Украины после временной оккупации региона ВСУ.

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