Военные ВС России продолжают разминировать курское приграничье от снарядов ВСУ

Минобороны РФ Военные 89-го гвардейского саперного полка группировки войск "Север" и добровольцы подразделения "Барс-Курск" продолжают разминировать от неразорвавшихся снарядов боевиков ВСУ территории в освобожденных населенных пунктах Курской области.
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