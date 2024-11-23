Аграрии Крыма уже собрали более одной тонны орехов

Более одной тысячи тысячи тонн фундука и миндаля уже собрали аграрии Крыма. Об этом журналистам теканала «Крым 24» рассказал председатель комитета Госсовета Крыма по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии