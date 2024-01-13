"Партия позорного мира" пошла в атаку: "Армия врага" уже внутри России

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Светлейший
Всем ясна опасность, исходящая от мигрантов, и только наш Гарант ничего не хочет видеть!!
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17 час.
Галина Друзина
Выслать всех мигрантов из России с их семьями и все диаспоры нафиг они нужны, ведь обходились раньше без них. А засилье мигрантами приведёт всё таки к гражданской войне в России на радость заподу. Сколько уже можно об этом говорить, писать, а воз и ныне там.
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14 час.
Юрий Рязанов
Вроде победили, все на мази, но в самое ответственное время у нас всегда сказочный Иван дурак прихОдит , чтобы все изгадить и испортить .
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29 мин.

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