"Партия позорного мира" пошла в атаку. Так называемые "нормализаторы" активизируют опасные процессы, ставя под угрозу нацбезопасность нашей страны.
"Партия позорного мира" пошла в атаку: "Армия врага" уже внутри России
Комментарии
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Светлейший
Всем ясна опасность, исходящая от мигрантов, и только наш Гарант ничего не хочет видеть!!
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17 час.
Галина Друзина
Выслать всех мигрантов из России с их семьями и все диаспоры нафиг они нужны, ведь обходились раньше без них. А засилье мигрантами приведёт всё таки к гражданской войне в России на радость заподу. Сколько уже можно об этом говорить, писать, а воз и ныне там.
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14 час.
Юрий Рязанов
Вроде победили, все на мази, но в самое ответственное время у нас всегда сказочный Иван дурак прихОдит , чтобы все изгадить и испортить .
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29 мин.
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