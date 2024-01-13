"Партия позорного мира" пошла в атаку: "Армия врага" уже внутри России

Галина Друзина

Выслать всех мигрантов из России с их семьями и все диаспоры нафиг они нужны, ведь обходились раньше без них. А засилье мигрантами приведёт всё таки к гражданской войне в России на радость заподу. Сколько уже можно об этом говорить, писать, а воз и ныне там.