Россию включили в список богатых стран

Всемирный банк включил Россию в список стран с высоким уровнем доходов. По данным организации, в 2023 году валовой национальный доход (ВНД) на душу населения составил $14 250, а в перечень попадают государства, где показатель превышает $14 005.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии