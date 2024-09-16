В США арестовали подростка за угрозы массовых убийств в школах

В США арестован несовершеннолетний после того, как он опубликовал угрозы о намерении совершить массовые убийства в школах штата Флорида, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление шерифа округа Волусия Майка Читвуда.
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