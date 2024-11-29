Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Самоходка «Гиацинт-С» разгромила опорник ВСУ и грузовик с боеприпасами

Самоходка «Гиацинт-С» разгромила опорник ВСУ и грузовик с боеприпасами

Артиллеристы из группировки войск «Восток» уничтожили технику и опорный пункт украинских боевиков. Расчет самоходной установки «Гиацинт-С» ударил по опорнику и грузовику, который пытался доставить боеприпасы на позиции ВСУ.

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