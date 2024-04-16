У охотников из Тамбова власти изъяли 25 единиц оружия

В Тамбовской области состоялось оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие», организованное сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в сотрудничестве со специалистами природоохранных структур.
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