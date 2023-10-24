В Челябинске ребенок попал в реанимацию с опасной болезнью

Юный челябинец оказался в реанимации с тяжелой формой скарлатины. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе детской городской клинической больницы №8, маленького горожанина доставили в реанимацию в состоянии шока.
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