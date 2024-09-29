Специалист Шутов предупредил о риске возгорания после падения электросамоката

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов предупредил в беседе с RT, что аккумуляторы современных электросамокатов представляют собой сложные технические устройства, состоящие из множества компонентов.
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