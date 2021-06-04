Сами построили и других научат! Сергей и Дарья Пынзарь стали ведущими «Дома-2»

Дарья и Сергей Пынзарь стали одной из самых известных и любимых зрителями пар за историю шоу «Дом-2», теперь супруги вернутся на телестройку в качестве ведущих, чтобы помочь участникам разобраться в своих отношениях и «построить любовь».
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