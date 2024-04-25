Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Владимир Андрианов
    Что вы все прицепились к этим америкосам. Да, ни них клейма не где ставить, но Европа сама преуспела в русофобии, еще...Европа "отстраняе...
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Как использовать 61 млрд помощи Украине против США?

Как использовать 61 млрд помощи Украине против США?

Выделение новых средств для Украины было неприятно, но ожидаемо. На Западе признают, что ход войны это не изменит, но позволит немного оттянуть конец.

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Комментарии
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владимир рябченко
Депопуляция УА в разгаре... кем будут заселять?
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