Кому доступны осознанные сны Что такое осознанные сны? Каждый человек на планете хоть раз задумывался над тем, является ли сновидение продолжением реальности, второй жизнью, или же это всего лишь процесс обработки мозгом информации, собранной в течение дня? Несмотря на то, что ученые мужи изучили вдоль и поперек сон, его фазы и принцип возникновения сновидений, до сих пор остается загадкой, почему некоторые люди способны через сон получать правдивую информацию о других людях, с которыми контакт разорван, или же видеть события, впоследствии с поразительной точностью отыгрывающиеся в реальности.