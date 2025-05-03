Захарова оценила приглашение ВСУ на парад в Лондон известной фразой

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала знаменитой фразой приглашение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на парад в Великобританию по случаю 80-летнего юбилея победы во Второй мировой войне (1939 - 1945 годы).