Захарова оценила приглашение ВСУ на парад в Лондон известной фразой

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала знаменитой фразой приглашение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на парад в Великобританию по случаю 80-летнего юбилея победы во Второй мировой войне (1939 - 1945 годы).
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