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Правительство РФ пообещало работодателям субсидии за трудоустройство молодежи

Правительство РФ пообещало работодателям субсидии за трудоустройство молодежи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому компании и организации, которые в нынешнем году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма.

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