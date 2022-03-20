Правительство РФ пообещало работодателям субсидии за трудоустройство молодежи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому компании и организации, которые в нынешнем году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому компании и организации, которые в нынешнем году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма.
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