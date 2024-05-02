Экс-морпех Берлетик: ракеты ОТРК "Искандер" во всем превосходят ATACMS

Бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала New Atlas заявил, что применяемые в составе ОТРК "Искандер" ракеты превосходят аналогичные им американские ATACMS по всем характеристикам.
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