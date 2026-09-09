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Бюджет России в августе сведен с профицитом более 600 млрд рублей

Бюджет России в августе сведен с профицитом более 600 млрд рублей

Дефицит федерального бюджета в январе-августе 2026 года составил, по предварительным данным, 5,795 трлн рублей, или 2,5% ВВП.

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