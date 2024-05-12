Рода руссов уцелевшие после катаклизмов от падения на землю малой Луны Фаты, по мере отступления воды и ледников продолжали расселение в Европейские степи причерноморья и Азова, находя общий язык с оставшимися там после потопа родами людей пришедших туда ранее, хотя некоторые из них живя долгое время в изоляции многое утратили из ранее единого языка славян.
Расселение предков из Азии в Европу
Комментарии
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М
ММ
"Столицей считался древний город Хорсунь (сейчас Севастополь)."- уровень Черного моря был метров на 200 ниже. И город приморский не мог быть так высоко над уровнем моря!
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