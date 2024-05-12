Расселение предков из Азии в Европу

Рода руссов уцелевшие после катаклизмов от падения на землю малой Луны Фаты, по мере отступления воды и ледников продолжали расселение в Европейские степи причерноморья и Азова, находя общий язык с оставшимися там после потопа родами людей пришедших туда ранее, хотя некоторые из них живя долгое время в изоляции многое утратили из ранее единого языка славян.