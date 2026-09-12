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Аргументы и Факты

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Тайная операция женских отрядов: наемники готовы поднять бунт в ВСУ

Тайная операция женских отрядов: наемники готовы поднять бунт в ВСУ

Сбежавшие с передовой иностранные наемники ВСУ формируют преступные группы и готовят захват заложников, чтобы выбить из Зеленского обещанные выплаты.

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