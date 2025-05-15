Треугольник Карпмана в отношениях: как выбраться

Каждый из нас бывал в конфликтных ситуациях, где один нападает, а другой защищает объект нападок. Это классический тип взаимодействия между людьми, который встречается повсеместно: в семье, на работе, даже в метро.
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