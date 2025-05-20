Европейский союз в его нынешнем виде находится под контролем тех, кого американский президент Дональд Трамп победил на выборах в ноябре прошлого года, и для них Россия неприемлема в любом виде, сообщил сенатор Совфеда Андрей Климов.
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