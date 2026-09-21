Мерца просят в отставку. Второй политический удар оказался нокаутом

Вторые подряд выборы на региональном уровне довели положение канцлера Германии Фридриха Мерца до критического.
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