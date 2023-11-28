«Водник» победил «Уральский трубник» со счётом 10:2

Четвёртый домашний и седьмой в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом матч для архангельской команды прошёл 28 ноября на стадионе «Труд»Четвёртый домашний и седьмой в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом матч для архангельской команды прошёл 28 ноября на стадионе «Труд»Как и ожидалось, «Водник» с самого начал явно демонстрировал своё превосходство.