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Регион 29

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«Водник» победил «Уральский трубник» со счётом 10:2

Четвёртый домашний и седьмой в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом матч для архангельской команды прошёл 28 ноября на стадионе «Труд»Четвёртый домашний и седьмой в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом матч для архангельской команды прошёл 28 ноября на стадионе «Труд»Как и ожидалось, «Водник» с самого начал явно демонстрировал своё превосходство.

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